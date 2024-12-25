فتحة ساق جريئة.. 6 صور لـ سيرين عبد النور بالأحمر الناري

شورت قصير.. 4 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

بالأحمر الناري الجريء.. حسناء سيف الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت سيرين فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات التي أضفت إليه لمسة من الجاذبية، كما تميز الفستان بأنه مزود بفتحة ساق جانبية كبيرة.

ونسقت مع إطلالتها قفازات يد بنفس اللون وخامة الفستان.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأحمر.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وكوليه.