شورت قصير.. 4 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
05:00 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:
ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، مرتدية بلوفر باللون الأوف وايت ونسقت معه "شورت" باللون البني، إذ شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ولتكمل إطلالتها، اعتمدت نسرين مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.
ونسقت مع إطلالتها حذاء جلد باللون البني.
وجاءت إطلالة نسرين مناسبة لقوامها وشكل جسمها.
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