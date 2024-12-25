لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شورت قصير.. 4 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

05:00 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش بإطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش في أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة، مرتدية بلوفر باللون الأوف وايت ونسقت معه "شورت" باللون البني، إذ شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولتكمل إطلالتها، اعتمدت نسرين مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها حذاء جلد باللون البني.

وجاءت إطلالة نسرين مناسبة لقوامها وشكل جسمها.

نسرين طافش إطلالة نسرين طافش نسرين طافش بإطلالة جريئة نسرين طافش في أحدث ظهور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها