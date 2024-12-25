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جذابة وساحرة.. 6 صور لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو يخطفان الأنظار احتفالا بالكريسماس

03:21 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو وأبنائه
  • عرض 6 صورة
    جورجينا وكريستيانو رونالدو يخطفان الأنظار احتفالا بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    جورجينا وكريستيانو رونالدو يخطفان الأنظار احتفالا بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    جذابة وساحرة.. 6 صور لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو يخطفان الأنظار احتفالا بالكريسماس
  • عرض 6 صورة
    احتفال جورجينا وكريستيانو بالكريسماس
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كتبت- شيماء مرسي

نشرت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الأسبانية وصديقة كريستيانو رونالدو مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" احتفالا بالكريسماس.

وأطلت جورجينا وكريستيانو رفقة أبنائهما بملابس متطابقة حيث ارتدوا "بيجامات" كاروهات.

ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاء باللون الأوف وايت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ودائما تحرص جورجينا على مشاركة متابعيها إطلالتها الجذابة والساحرة خلال حضورها المهرجانات والحفلات، وأيضا حياتها الشخصية رفقة أبنائها.

إطلالة جورجينا وكريستيانو حتفالات الكريسماس ورجينا وكريستيانو يخطفان الأنظار
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