جذابة وساحرة.. 6 صور لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو يخطفان الأنظار احتفالا بالكريسماس
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتبت- شيماء مرسي
نشرت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الأسبانية وصديقة كريستيانو رونالدو مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" احتفالا بالكريسماس.
وأطلت جورجينا وكريستيانو رفقة أبنائهما بملابس متطابقة حيث ارتدوا "بيجامات" كاروهات.
ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاء باللون الأوف وايت.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.
ودائما تحرص جورجينا على مشاركة متابعيها إطلالتها الجذابة والساحرة خلال حضورها المهرجانات والحفلات، وأيضا حياتها الشخصية رفقة أبنائها.
فيديو قد يعجبك: