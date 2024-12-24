بفستان جريء.. 5 صور لـ مايا دياب بإطلالة مكشوفة في أحدث ظهور لها
11:07 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتبت- شيماء مرسي
أطلت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان جريء قصير باللون الأبيض بقصة الكب ومكشوف عند منطقة الخصر ومزود بإكستنشن بنفس اللون.
واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
وتحرص مايا دائما الظهور بإطلالات مميزة ومتنوعة وشبابية وجريئة مابين الفساتين الطويلة والقصيرة والجريئة والأنيقة.
فيديو قد يعجبك: