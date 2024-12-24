6 صور لـ هيفاء وهبي بلوك مختلف وجريء احتفالا بأجواء الكريسماس
10:39 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
كتبت- شيماء مرسي
ظهرت الفنانة هيفاء وهبي خلال مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة غريبة.
وارتدت هيفاء فستان قصير بقصة الكب باللون الأحمر وبفتحة ساق جريئة احتفالا بأجواء الكريسماس.
ونسقت مع إطلالتها حذاء وقفازات باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء مكياجا قويا ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.
ووضعت هيفاء على شعرها "فيونكة" كبيرة الحجم باللون الأحمر.
ودائما تخطف هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها الجريئة والمثيرة للجدل.
فيديو قد يعجبك: