بفستان قصير.. نادين نجيم بإطلالة جريئة ومختلفة في أحدث ظهور لها
10:23 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة صور جديدة.
وتألقت نادين بفستان قصير وضيق كت بنقشة التايجر خلال احتفالها بأجواء الكريسماس.
ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين مكياجا قويا.
وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.
ودائما تخطف نادين الأنظار في حفلاتها بإطلالتها الجذابة ومجوهراتها المميزة.
واختارت نادين فستان مناسب لجسمها وأبرز قوامها ورشاقتها.
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