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بإطلالة جذابة.. 6 صور لـ هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

06:04 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد في أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    إطلالة هنا الزاهد
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور
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كتبت- شيماء مرسي

ظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة، مناسبة لشكل جسمها، إذ ارتدت بتوب باللون الذهبي ونسقت معه جيب بنفس اللون.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

واختارت وضع مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر الشفاه بدرجات النيود.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

واختارت لوك مناسب لشكل جسمها، مما جعلها تبدو بإطلالة موقفة.

ودائما تعتاد هنا على خطف أنظار متابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة والساحرة.

هنا الزاهد نجوم الفن
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