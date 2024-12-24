بإطلالة جذابة.. 6 صور لـ هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها
06:04 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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كتبت- شيماء مرسي
ظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة، مناسبة لشكل جسمها، إذ ارتدت بتوب باللون الذهبي ونسقت معه جيب بنفس اللون.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.
واختارت وضع مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر الشفاه بدرجات النيود.
واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.
واختارت لوك مناسب لشكل جسمها، مما جعلها تبدو بإطلالة موقفة.
ودائما تعتاد هنا على خطف أنظار متابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة والساحرة.
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