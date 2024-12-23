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ياسمين صبري بإطلالة جذابة في فعاليات موسم الرياض

10:16 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 10 صورة
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    ياسمين صبري
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    ياسمين صبري (8)
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كتبت- آلاء نبيل:

شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة، خلال خضورها نزال ضمن فعاليات موسم الرياض.

وارتدت فستانا طويلا سك بصيحة الوان شولدر، باللون الاسود، ومزود بوردتين ماسية، واحدة فوق الصدر، والاخرى في الوسط.

واعتمدت على مكياجا تكمن قوته في رسمة العين البارزة، بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوع لأعلى ومزين بوردة بيضاء.

ياسمين صبري موسم الرياض
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