ياسمين صبري بإطلالة جذابة في فعاليات موسم الرياض

بفستان أحمر سك.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- آلاء نبيل:

شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة، خلال خضورها نزال ضمن فعاليات موسم الرياض.

وارتدت فستانا طويلا سك بصيحة الوان شولدر، باللون الاسود، ومزود بوردتين ماسية، واحدة فوق الصدر، والاخرى في الوسط.

واعتمدت على مكياجا تكمن قوته في رسمة العين البارزة، بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوع لأعلى ومزين بوردة بيضاء.