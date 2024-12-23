بإطلالة جريئة.. 8 صور لـ جورجينا تخطف الأنظار في الرياض

بفستان أحمر سك.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- آلاء نبيل :

شاركت جورجينا متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على انستجرام، خلال حضورها معرض للبراند العالمي "ديور" في الرياض.

وارتدت فستانا طويلا سك بفتحة صدر وساق جريئة، وعليه حزام من براند "ديور" ووضعته في الوسط ليظهر قوامها المتناسق، ومزود بأكماك دانتيل، باللون الاسود.

واعتمدت مكياجا رقيقا بدرجات النيود اللامعة، مع تسريحة شعر منسدل على الاكتاف.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة ميني من ديور باللون الاسود، وحذاء عالي بنفس اللون.