لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بجامبسوت جذاب.. بوسي تخطف الأنظار

06:45 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بوسي تخطف الأنظار
  • عرض 8 صورة
    بجامبسوت جذابة
  • عرض 8 صورة
    بجامبسوت جذابة بوسي تخطف الأنظار
  • عرض 8 صورة
    بجامبسوت جذابة وسي تخطف الأنظار
  • عرض 8 صورة
    بجامبسوت جذابة
  • عرض 8 صورة
    بوسي تخطف الأنظار
  • عرض 8 صورة
    بوسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة بوسي جمهورها ومتابعيها صورًا من أحدث ظهور لها.

ونشرت الصور عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة بوضع قلب أسفلها.

وارتدت جمبسوت أسود فيلفيت بأكمام طويلة للغاية، من ماركة "alexandrevauthier".

ونسقت معها هاف بوت من السيلفر.

واعتمدت مكياج بدرجات النود، ورسمت عيون سموكي، واعتمدت تصفيف، الشعر من shreframadan.

والتقطت السيشن بواسطة المصور .ramy_wadeea

بوسي المطربة بوسي إطلالة بوسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025