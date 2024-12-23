بجامبسوت جذاب.. بوسي تخطف الأنظار

منحفها اوي.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إليسا في آخر ظهور لها

كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة بوسي جمهورها ومتابعيها صورًا من أحدث ظهور لها.

ونشرت الصور عبر إنستجرام، وعلقت على الصورة بوضع قلب أسفلها.

وارتدت جمبسوت أسود فيلفيت بأكمام طويلة للغاية، من ماركة "alexandrevauthier".

ونسقت معها هاف بوت من السيلفر.

واعتمدت مكياج بدرجات النود، ورسمت عيون سموكي، واعتمدت تصفيف، الشعر من shreframadan.

والتقطت السيشن بواسطة المصور .ramy_wadeea