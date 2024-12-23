لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسعار تخطت الملايين.. 25 صورة لأغلى 7 فساتين للنجمات في 2024

07:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    سعر إطلالة مني زكي في افتتاح مهرجان البرح الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة جريئة لـ مايان السيد في ختام مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    مني زكي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أروى جودة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    فستان مني زكي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    يبلغ سعر فستان مني زكي المليون و500 ألف
  • عرض 25 صورة
    يبلغ سعر فستان يسرا 508 ألف جنيه مصري
  • عرض 25 صورة
    يبلغ سعر فستان مايان السيد 320 ألف جنيه
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    سعر فستان مايان السيد
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد
  • عرض 25 صورة
    منى بفستان أنيق بقصة لامعة باللون الفضي ومزود بالريش باللون الوردي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة نيللي كريم في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة بفستان أنيق من تصميم دار أزياء السعودي عدنان أكبر
  • عرض 25 صورة
    يسرا
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل بفستان أنيق يبلغ سعره 600 ألف جنيه
  • عرض 25 صورة
    سعر إطلالة أروى جودة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    سعر فستان جميلة عوض في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    فستان جميلة عوض في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 25 صورة
    يسرا بفستان جذاب في حفل جولدن جلوب
  • عرض 25 صورة
    فستان مايان السيد من تصميم دار أزياء Oscar de la Renta
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة
  • عرض 25 صورة
    سعر فستان نيللي كريم في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل بمكياج بدرجات النيود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

شهد عام 2024 إطلالات مبهرة للنجمات في مختلف المناسبات الفنية، حيث تنافسن في اختيار أرقى وأغلى التصاميم لخطف أنظار الجمهور وعدسات الكاميرات والمصورين.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أغلى 7 فساتين للنجمات في عام 2024:

أروى جودة

اختارت الفنانة أروى جودة الظهور بإطلالة تُشبه العروس في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر" مناسب لقومها باللون الأبيض مزينا بتطريزات عند الكتف تشبه "عناقيد العنب".

جاء الفستان من تصميم دار أزياء السعودي عدنان أكبر، يصل سعره 25 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 332 ألف جنيه مصري.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بفستان وردي ساحر من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، مستوحى من حوريات البحر، ومزينا بتطريزات من التول وخيوط اللوريكس وكريستالات الزهور.

وصل سعر هذا الفستان إلى 24 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و170 ألف جنيه.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الذهبي مزينا بالتطريزات اللامعة وبصيحة "الكب"، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، يببلغ سعره 12,120 ألف دولار، أي ما يقرب من 600 ألف جنيه.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بفستان أصفر بلا أكمام، مزود بفتحة ساق جانبية، من تصميم دار أزياء Oscar de la Renta، ويصل سعره إلى 6290 دولار، أي ما يعادل 320 ألف جنيه.

جميلة عوض

وتألقت الفنانة جميلة عوض في حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان بقصة "الكب" من توقيع مصمم الأزياء جورج حبيقة، باللونين الأبيض والأسود اللامعين، يصل سعره إلى 9324 دولار، أي ما يعادل 455 ألف جنيه.

يسرا

كما حرصت الفنانة يسرا على حضور حفل "Golden Globes"، وظهرت بفستانا أنيقا لامعا مرصعا بالكريستالات والخرز من تصميم "Jenny Packham"، يبلغ سعره إلى 9855 يورو، أي ما يعادل 508 ألف جنيه مصري.

مني زكي

بينما ظهرت الفنانة منى زكي في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفستان أنيق بقصة لامعة باللون الفضي ومزود بالريش باللون الوردي من أسفل، من تصميم دار أزياء "Oscar de la Renta"، ويصل سعره إلى 29990 ألف دولار، أي ما يعادل المليون و500 ألف جنيه.

إطلالات النجمات فساتين النجمات أغلى فساتين في 2024 يسرا أمينة خليل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خطفت الأنظار.. 20 صورة ومعلومات عن ملكة جمال لبنان ندى كوسا

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الفنان صبحي خليل يستغيث بسبب مالك عقار: إحنا في الشارع ومفيش مياه وكهرباء
أحوال الطقس.. الأرصاد تحذر من موجات انخفاض حرارة بدءا من الغد
بعد كسره الـ51 جنيها لأول مرة.. توقعات الدولار في النصف الأول من 2025