أسعار تخطت الملايين.. 25 صورة لأغلى 7 فساتين للنجمات في 2024

منحفها اوي.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إليسا في آخر ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

شهد عام 2024 إطلالات مبهرة للنجمات في مختلف المناسبات الفنية، حيث تنافسن في اختيار أرقى وأغلى التصاميم لخطف أنظار الجمهور وعدسات الكاميرات والمصورين.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أغلى 7 فساتين للنجمات في عام 2024:

أروى جودة

اختارت الفنانة أروى جودة الظهور بإطلالة تُشبه العروس في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة "الأوف شولدر" مناسب لقومها باللون الأبيض مزينا بتطريزات عند الكتف تشبه "عناقيد العنب".

جاء الفستان من تصميم دار أزياء السعودي عدنان أكبر، يصل سعره 25 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 332 ألف جنيه مصري.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بفستان وردي ساحر من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، مستوحى من حوريات البحر، ومزينا بتطريزات من التول وخيوط اللوريكس وكريستالات الزهور.

وصل سعر هذا الفستان إلى 24 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و170 ألف جنيه.

أمينة خليل

تألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الذهبي مزينا بالتطريزات اللامعة وبصيحة "الكب"، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، يببلغ سعره 12,120 ألف دولار، أي ما يقرب من 600 ألف جنيه.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر بفستان أصفر بلا أكمام، مزود بفتحة ساق جانبية، من تصميم دار أزياء Oscar de la Renta، ويصل سعره إلى 6290 دولار، أي ما يعادل 320 ألف جنيه.

جميلة عوض

وتألقت الفنانة جميلة عوض في حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان بقصة "الكب" من توقيع مصمم الأزياء جورج حبيقة، باللونين الأبيض والأسود اللامعين، يصل سعره إلى 9324 دولار، أي ما يعادل 455 ألف جنيه.

يسرا

كما حرصت الفنانة يسرا على حضور حفل "Golden Globes"، وظهرت بفستانا أنيقا لامعا مرصعا بالكريستالات والخرز من تصميم "Jenny Packham"، يبلغ سعره إلى 9855 يورو، أي ما يعادل 508 ألف جنيه مصري.

مني زكي

بينما ظهرت الفنانة منى زكي في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفستان أنيق بقصة لامعة باللون الفضي ومزود بالريش باللون الوردي من أسفل، من تصميم دار أزياء "Oscar de la Renta"، ويصل سعره إلى 29990 ألف دولار، أي ما يعادل المليون و500 ألف جنيه.