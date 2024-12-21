مي عمر جذابة ومايا دياب جريئة.. 20 صورة لإطلالات النجمات في حفل "الموريكس دور" 2024

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كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2024، تألق العديد من نجمات الفن بإطلالات ساحرة خطفت الأنظار.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن في حفل جوائز "الموريكس دور" بلبنان.

مايا دياب

ظهرت المطربة اللبنانية مايا دياب بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا مزيج من اللونين الأسود والبيج، مكشوفا عند منطقة الصدر ، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان أخضر أنيق، مع مكياجا بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

باميلا الكيك

أطلت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك بإطلالة غريبة وملفتة، إذ ارتدت جمسبوت أسود تميز بالتطريزات اللامعة باللون الذهبي.

واختارت الظهور بلوك غريب، إذ وضعت قناعا ذهبيا على وجهها.

مي عمر

كما تألقت الفنانة مي عمر بلوك جذاب، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود بصفة ضيقة على الجسم، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ماغي بو غصن

بينما ارتدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن فستانا أحمر أنيقا بصيحة "الأوف شولدر" ومن خامة الدانتيل، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

هليدا خليفة

تألقت المذيعة اللبنانية هليدا خليفة بفستان جريء باللون الوردي من خامة المخمل، مزود بفتحة ساق جريئة ومكشوفا عند منطقة الصدر.

واختارت مكياج بدرجات الألوان الترابية وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

صفية العمري

ارتدت الفنانة صفية العمري فستانا أنيقا باللون الموف بقصة انسيابية على الجسم، مع تسريحة شعر منسدلة ومكياج ناعم يتناسب مع إطلالتها.