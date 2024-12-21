منحفها اوي.. ناقد موضة يعلق على إطلالة إليسا في آخر ظهور لها

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كتبت- أسماء مرسي:

أشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بإطلالة المطربة إليسا خلال إحيائها حفلها الأخير في البحرين، مشيرا بأنها "كلاسيكية وأنيقة وساحرة".

وتابع أن الفستان الذي ارتدته إليسا يعتمد على تصميم كلاسيكي، إلا ويناسبها بشكل مثالي، حيث أبرز أنوثتها وجمال قوامها.

كما وصف إطلالتها بأنها راقية وموفقة، وجاء اختيارها للمكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر مناسبين.

وظهرت إليسا في الحفل بفستان قصير بقصة "الكب" مصنوع من الدانتيل.

واعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ما أكمل إطلالتها الأنيقة.