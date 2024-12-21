بفستان قصير لامع.. 6 صور لـ إطلالة روبي التي خطفت الأنظار في أحدث ظهور لها

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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت روبي بفستان قصير فوق الركبة باللون الفضي اللامع أبرز أنوثتها وجمال قوامها، إذ شاركت متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء الفستان مزينا بالتطريزات عند منطقة الصدر، ما أضفي لمسة من الجاذبية على الإطلالة.

ولتكمل إطلالتها، اعتمدت روبي مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

وجاءت إطلالة روبي مناسبة لقوامها وشكل جسمها.