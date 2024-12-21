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قناع على وجهها.. باميلا الكيك بإطلالة غريبة في حفل جوائز "الموريكس دور"

09:11 م السبت 21 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    الفنانة باميلا الكيك
  • عرض 3 صورة
    باميلا الكيك بإطلالة غريبة في حفل الموريكس دور
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك خلال حضورها فعاليات حفل جوائز "الموريكس دور" لدورة 2024، بإطلالة غريبة وملفتة.

أطلت "باميلا" مرتدية جمسبوت أسود تميز بالتطريزات اللامعة باللون الذهبي.

كما جاء تصميم الجامبسوت بشكل ضيق وانسيابي على الجسم، ما جعلها تبدو ملفتة.

اختارت باميلا الظهور بلوك غريب، إذ وضعت قناعا ذهبيا على وجهها.

وعلى السجادة الحمراء لحفل جوائز "الموريكس دور" 2024، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة ومبهرة تخطف الأنظار وعدسات المصورين.

باميلا الكيك حفل جوائز الموريكس دور إطلالة باميلا الكيك
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