بإطلالة لامعة.. دنيا سمير غانم جذابة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دنيا بإطلالة شتوية جذابة، إذ ارتدت جاكيت طويل باللون النبيتي من خامة الجلد للامع.

ونسقت أسفله بنطلون جينز غامق، وقفازات باللون الأسود.

واختارت وضع مكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، ونظارة شمسية.

واختارت لوك مناسب لشكل جسمها، مما جعلها تبدو بإطلالة موقفة، إذ اعتمدت صيحة الجلد اللامع الرائجة هذا العام.