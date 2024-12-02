تصدرت التريند بحفل زفافها.. 20 صورة ومعلومات عن ريهام عياد

كتبت- آلاء نبيل :

بعد ساعات من حفل زفاف صانعة المحتوي، ريهام عياد وعودتها لزوجها السابق، الذي اقتصر على الأهل والأصدقاء وبعض نجوم الفن والإعلاميين، تصدر أسمها محركات البحث، ويتساءلون عنها.

لذا في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز معلومات عن ريهام عياد :

1- ولدت في 19 مارس لعام 1977 في القاهرة.

2- تتمتع بشعبية كبيرة كصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

3- بدأت في بث برنامجها " القصة وما فيها" المذاع على اليوتيوب، منذ 4 سنوات وحقق مشاهدات كبيرة.

4- درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

5- لديها بنتين من زوجها الحالي.

6- يتابعها 5.4 مليون على الفيس بوك.

7- يتابعها أكثر من 2 مليون على اليوتيوب.

8- يتابعها 1.1 مليون على الإنستجرام.

9- يتابعها 2.7 مليون على التيك توك.

10- تحرص دائما على التكتم عن حياتها الشخصية ولم تنشر هوية زوجها من قبل.

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