بفستان عروس البحر.. ريهام عياد تخطف الأنظار في حفل زفافها

كتبت- آلاء نبيل:

زُفت ريهام عياد، خلال حفل زفافها على والد بناتها في إحدى الفيلات بالقاهرة، واحتفلت وسط الأهل والأصدقاء، وبعض نجوم الفن والمجتمع والإعلاميين.

وأطلت ريهام، بفستان سك طويل مطرز بالكامل، بقصة "الاوف شولدر" لتشبه الملكة، و "الميرمييد"، ليبرز قوامها المتناسق، واختارت القماش الجوبير المطرز مع الستان الأبيض لتُضيف رقي وجمال للإطلالة.

واعتمدت على تسريحة شعرها منسدل " ويفي" وزينته "بهيد بيس لامع"، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية تمثلت في قلادة وأقراط وأسواره وخاتم، مع جيرب على شكل وردة واحدة لامع.

واختارت وضع مكياجًا تكمن قوته في ظلال العيون البارز، مع وضعه بدرجات النيود ليبرز ملامحها الجذابة.