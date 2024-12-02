لندن.. تحظر الجلود الغريبة والفراء في أسبوع الموضة

- وكالات

أعلن أحد ممثلي مجلس الأزياء البريطاني، الجهة المنظمة لأسبوع لندن للموضة، عن قرار تاريخي يمنع عرض أي تصميمات مصنوعة من جلود الحيوانات "الغريبة" أو المستقدمة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين عواصم الموضة العالمية.

بهذا القرار، أصبحت لندن الرائدة في فرض حظر كهذا، لتبعث برسالة قوية عن التزامها بالاستدامة وحماية حقوق الحيوانات.

ويجعل هذا القرار أيضاً أسبوع لندن للموضة الأول بين "الأربعة الكبار" (باريس، ميلان، نيويورك، ولندن) الذي يفرض حظراً شاملًا على فراء وجلود الحيوانات البرية، متقدماً على نظرائه.

كما انضم إلى هذا الحظر أسابيع موضة أصغر مثل كوبنهاجن وبرلين وملبورن.

وكتب رئيس قسم السياسات والمشاركة في "لندن فاشن ويك" ديفيد ليه بمبرتون في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "لينكد إن": "لن نتيح من الآن فصاعدا إقامة عروض لشركات تستخدم فراء حقيقياً أو جلوداً غريبة في مجموعاتها، ونطلب من المصممين احترام هذه الشروط" إذا كانوا يرغبون في المشاركة في أسبوع الموضة اللندني.

ودأب الناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الحيوان على انتقاد استخدام دور الأزياء فراء وجلود الحيوانات الغريبة، كالتماسيح والثعابين.

ويغيب الفراء الحقيقي أصلاً عن عروض الأزياء في لندن منذ عام 2018.

وأشادت جمعية حقوق الحيوان "بيتا" عبر شبكة "إكس" بالقرار، واصفة إياه بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، ودعت أسبوعَي باريس وميلانو للموضة إلى أن يحذُوا حذو نظيرهما اللندني.