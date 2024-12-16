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سعره 3 ملايين جنيه.. 15 صورة لفستان غادة عبد الرازق الذي ارتدته أميمة طالب

04:39 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أحيت المغنية التونسية أميمة طالب حفلا غنائيا
  • عرض 15 صورة
    ظهرت المغنية التونسية أميمة طالب بإطلالة مميزة خطفت الأنظار
  • عرض 15 صورة
    المغنية التونسية أميمة طالب بإطلالة ساحرة في حفلها الأخير
  • عرض 15 صورة
    الفنانة غادة عبد الرازق
  • عرض 15 صورة
    الفنانة غادة عبد الرازق تتألق بفستان أزرق أنيق
  • عرض 15 صورة
    فستان غادة عبد الرازق من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024
  • عرض 15 صورة
    فستان غادة عبد الرازق الذي ارتدته أميمة طالب
  • عرض 15 صورة
    غادة عبد الرازق في آخر ظهور لها
  • عرض 15 صورة
    الفستان مصنوع من الأورجانزا الأزرق الطوارقي، مرسوم يدويًا،
  • عرض 15 صورة
    إطلالة مشابهة للفنانة غادة عبد الرازق مع المطربة أميمة طالب
  • عرض 15 صورة
    المطربة أميمة طالب
  • عرض 15 صورة
    غادة عبد الرازق خطفت الأنظار بفستانها الأزرق الواسع
  • عرض 15 صورة
    غادة عبد الرازق بإطلالة ملكية
  • عرض 15 صورة
    فستان أميمة مطرز بزخارف ذهبية على شكل طوطم مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط
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كتبت- أميرة حلمي:

أحيت المغنية التونسية أميمة طالب حفلا غنائيا وظهرت بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، وتألقت بفستان من توقيع المصمم العالمي ستيفان رولاند (Stéphane Rolland).

الفستان من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024، وهو ثوب مصنوع من الأورجانزا الأزرق الطوارقي، مرسوم يدويًا، ومطرز بزخارف ذهبية على شكل "طوطم" مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا، وذلك بحسب ما وضحت دار أزياء ستيفان رولاند لـ مصراوي.

اللافت أن هذا الفستان لم يكن إطلالة حصرية، حيث سبق أن ظهرت به الفنانة غادة عبد الرازق على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز إيمي جالا 2024.

غادة عبد الرازق خطفت حينها الأنظار بنفس الفستان، الذي يتميز بقصته الطويلة وتصميم الكاب الممتد، ما جعل إطلالتها ملكية بعض الشيء، خاصة مع الأكمام الفضفاضة.

انسرت

سعر الفستان:

وضحت دار الأزياء أن سعر الفستان 55 ألف يورو (بدون ضريبة القيمة المضافة)، أي أنه تبلغ تكلفته ما يقرب 3 ملايين جنيه، ويستغرق تنفيذه فترة تتراوح بين 14 إلى 16 أسبوعًا.

غادة عبد الرازق أميمة طالب فستان غادة عبد الرازق إطلالات النجمات
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