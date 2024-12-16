سعره 3 ملايين جنيه.. 15 صورة لفستان غادة عبد الرازق الذي ارتدته أميمة طالب

كتبت- أميرة حلمي:

أحيت المغنية التونسية أميمة طالب حفلا غنائيا وظهرت بإطلالة مميزة خطفت الأنظار، وتألقت بفستان من توقيع المصمم العالمي ستيفان رولاند (Stéphane Rolland).

الفستان من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024، وهو ثوب مصنوع من الأورجانزا الأزرق الطوارقي، مرسوم يدويًا، ومطرز بزخارف ذهبية على شكل "طوطم" مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا، وذلك بحسب ما وضحت دار أزياء ستيفان رولاند لـ مصراوي.

اللافت أن هذا الفستان لم يكن إطلالة حصرية، حيث سبق أن ظهرت به الفنانة غادة عبد الرازق على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز إيمي جالا 2024.

غادة عبد الرازق خطفت حينها الأنظار بنفس الفستان، الذي يتميز بقصته الطويلة وتصميم الكاب الممتد، ما جعل إطلالتها ملكية بعض الشيء، خاصة مع الأكمام الفضفاضة.

سعر الفستان:

وضحت دار الأزياء أن سعر الفستان 55 ألف يورو (بدون ضريبة القيمة المضافة)، أي أنه تبلغ تكلفته ما يقرب 3 ملايين جنيه، ويستغرق تنفيذه فترة تتراوح بين 14 إلى 16 أسبوعًا.