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جورجينا بدون بطانة ومايان السيد جريئة.. 25 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان البحر الأحمر

08:15 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    درة ملكة السجادة الحمراء
  • عرض 25 صورة
    إطلالة درة
  • عرض 25 صورة
    درة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري بفستان أنيق في مهرجان البحر الأحمر_17
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر_18
  • عرض 25 صورة
    فستان ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    فستان ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد حفل ختام مهرجان البحر الاحمر
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (3)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (1)_1
  • عرض 25 صورة
    اطلالة جورجينا (10)
  • عرض 25 صورة
    اطلالة جورجينا (3)
  • عرض 25 صورة
    اطلالة جورجينا (6)
  • عرض 25 صورة
    نادين نسيب نجيم (1)
  • عرض 25 صورة
    مي عمر (7)
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    نادين نجيم بفستان جريء
  • عرض 25 صورة
    اطلالة جورجينا (8)
  • عرض 25 صورة
    اطلالة جورجينا (9)
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
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كتبت- شيماء مرسي

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة لنجمات الفن.

حيث ارتدت الفنانة درة فستان طويل باللون البينك الفاتح وبقصة الحب ومزينا بالتطريزات.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون النبيتي من قماش المخمل.

وأطلت الفنانة مايان السيد بفستان طويل باللون الأصفر، مزود بفتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

وتألقت الفنانة مي عمر مرتدية بفستان طويل بقصة الميراميد باللون الرصاصي، واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وارتدت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز فستان ضيق باللون الأخضر مرصع بالكريستال، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بفستان طويل مزيج من اللونين الأسود والذهبي وبأكمام طويلة وبفتحة كبيرة جانبية.

وأطلت الفنانة جميلة عوض بفستان باللون الأسود منفوشا من أسفل، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود.

اطلالات الفنانات ياسمين صبري مهرجان البحر الاحمر جورجينا مايان السيد درة مي عمر
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