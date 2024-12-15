جورجينا بدون بطانة ومايان السيد جريئة.. 25 صورة لإطلالات أثارت الجدل في مهرجان البحر الأحمر

الأحد 15 ديسمبر 2024

08:15 م الأحد 15 ديسمبر 2024

خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة ومعلومات عن عارضة الأزياء

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كتبت- شيماء مرسي

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة إطلالات متنوعة وجريئة وجذابة لنجمات الفن.

حيث ارتدت الفنانة درة فستان طويل باللون البينك الفاتح وبقصة الحب ومزينا بالتطريزات.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون النبيتي من قماش المخمل.

وأطلت الفنانة مايان السيد بفستان طويل باللون الأصفر، مزود بفتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

وتألقت الفنانة مي عمر مرتدية بفستان طويل بقصة الميراميد باللون الرصاصي، واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وارتدت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز فستان ضيق باللون الأخضر مرصع بالكريستال، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

وظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم بفستان طويل مزيج من اللونين الأسود والذهبي وبأكمام طويلة وبفتحة كبيرة جانبية.

وأطلت الفنانة جميلة عوض بفستان باللون الأسود منفوشا من أسفل، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود.