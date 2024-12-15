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خبير موضة ينتقد إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية- لهذا السبب

07:15 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فستان ياسمين صبري
  • عرض 8 صورة
    اطلالة ياسمين صبري
  • عرض 8 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 8 صورة
    خبير موضة ينتقد إطلالة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية- لهذا السبب
  • عرض 8 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 8 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 8 صورة
    ياسمين صبري ملفتة
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كتبت- أسماء مرسي:

انتقد خبير الموضة اللبناني باتريك خليل إطلالة الفنانة ياسمين صبري في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، قائلا: "ارتدت ياسمين تصميمات مشابهة لهذا الفستان في مناسبات سابقة".

كما أضاف خلال استضافته ببرنامج "أحلى صباح" المذاع على شاشة "تلفزيون النهار" أن اختيار حقيبة يد صفراء لم يكن موفقا، مشيرا إلى أن أن اللون الأسود أو الفضي كانا سيكونان أكثر انسجاماً مع الفستان الأسود اللامع الذي ارتدته.

وعن إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر، قد ظهرت ياسمين بفستان أسود مزود بفتحة ساق، واختارت تسريحة شعر بسيطة مع مكياج ناعم.

ياسمين صبري اطلالة ياسمين صبري ياسمين صبري في البحر الاحمر
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