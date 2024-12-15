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20 صورة لـ درة تتألق في مهرجان البحر الأحمر بإطلالات ساحرة- وناقد موضة يعلق

06:15 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    درة تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة إطلالات مبهرة للعديد من النجمات، ومن بينهن الفنانة التونسية درة التي خطفت الأنظار بإطلالاتها الأنيقة والمميزة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل عبر مقطع فيديو بقناته الرسمية بمنصة "يوتيوب" على إطلالات درة، مشيدا بجمالها وأناقتها.

حيث ظهرت درة في سادس أيام المهرجان بفستان أسود أنيق بقصة ضيقة على الجسم وياقة بيضاء من الدانتيل.

ووصف "خليل" الفستان بأنه لائق جدا على جسمها، ولكن، يمكن الاستغناء عن الدانتيل الأبيض على الأكتاف.

وتابع: "في سابع أيام المهرجان، اختارت درة فستانا أسود آخر بقصة الكب وأكمام منفوشة، وعلق على الإطلالة بوصفها "كلاسيكية وأنيقة".

وأضاف أن درة خطفت الأنظار في ختام المهرجان بفستان ساحر باللون الوردي البينك الذي أبرز قوامها وكان مناسب لبشرتها.

درة اطلالة درة درة في البحر الاحمر اطلالات درة
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