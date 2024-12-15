جاذبية وأناقة.. ناقد موضة يشيد بإطلالة يسرا في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

خايف عليها.. ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

جمالها رهيب وفستانها مثل اللوحة.. ناقد موضة يعلق على هذه الفنانة في

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

اختارت يسرا الظهور بقميص أبيض كلاسيكي، وأضافت إليه لمسة عصرية من خلال تنسيقه مع جيب منفوش باللون الأسود.

وفي تعليق له على هذه الإطلالة، أشاد الناقد اللبناني باتريك خليل بذكاء يسرا في اختيارها لهذا التصميم، مشيرا إلى أن تنسيق القميص مع الجيب كان موفقا للغاية ومنحها مظهرا أنيقا وعصريا.

وأضاف "خليل" خلال استضافته ببرنامج "أحلى صباح" المذاع عبر شاشة "تلفزيون لبنان" أن إطلالتها كانت مناسبة لقوامها وعمرها، وأن وجودها على السجادة الحمراء أضاف لمسة من الجاذبية والأناقة إلى الحدث.