جمالها رهيب وفستانها مثل اللوحة.. ناقد موضة يعلق على هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار بإطلالة ساحرة وجريئة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وقد اختارت نجيم فستانا من مجموعة Balmain Resort 2025، تميز بتطريزات كريستالية فاخرة أضفت لمسة من الأناقة على الإطلالة، كما خلقت تأثيرا بصريا شبه عاري.

كما جاءت الكلمة المكتوبة "laime" مطرزة على فتحة الساق بطريقة انسيابية تتبع منحنيات الجسم، ما أضاف لمسة من الجرأة على الإطلالة.

وأشاد ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل عن إعجابه بإطلالة نادين نجيم، ووصفها بأنها لوحة فنية تجمع بين الأناقة والجرأة، ومع ذلك، أشار إلى أن الفتحة الجانبية في الفستان كانت جريئة، وكان يمكن الاستغناء عنها أو تقليلها.

وأضاف أن المكياج وقصة الشعر اللذين اختارتهما نجيم كانتا موفقين تماما.