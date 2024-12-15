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أروي جودة ساحرة.. أجمل إطلالات النجمات في جميع أيام مهرجان البحر الأحمر

08:00 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية9
  • عرض 20 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 20 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية8
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    إطلالة يسرا اللوزي
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    فستان يسرا اللوزي
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    يسرا اللوزي بمكياج بدرجات الألوان الترابية
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    يسرا اللوزي بإطلالة ساحرة
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    درة
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    الفنانة درة (5)
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    هنادي مهنا بإطلالة أنيقة
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    هنادي مهنا بإطلالة أنيقة
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    المجوهرات والمكياج وقصة الشعر كانوا موفقين للغاية مع بشرة الفنانة يسرا.
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    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
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    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
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    ليلى علوي
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    فستان ليلى علوي
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    الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد
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    ريا أبي راشد من ريد كاربت عرب جوت تالنت
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    ريا أبي راشد
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كتبت- أسماء مرسي:

على مدار جميع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، شهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

في هذا الصدد، إليكم أجمل إطلالات للنجمات في جميع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بفستان أبيض أنيق كالعروس، واختارت وضع مكياجا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

يسرا اللوزي

كما اختارت الفنانة يسرا اللوزي باللون البيبي بلو، بقصة الأون شولدر، مع وضع مكياج بدرجات النيود.

درة

بينما تألقت الفنانة درة بإطلالة ملكية بفستانها الأسود اللامع المطرز بالدانتيل الأبيض.

هنادي مهنا

وأطلت الفنانة هنادي مهنا بفستان أنيق باللون الوردي، مع مكياج بدرجة الألوان الترابية وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف الداكن، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر من خامة الجلد.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالتها الجريئة، المزود بفتحة جانبية، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان جذاب بقصة انسيابية على الجسم باللون الموف الداكن، وحرصت على وضع مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.

ريا أبي راشد

اختارت الإعلامية ريا أبي راشد الظهور بفستان طويل باللون الأحمر الناري، مع وضع مكياجا قويا وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

إطلالات النجمات اروى جودة يسرا يسرا اللوزي ليلى علوي
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