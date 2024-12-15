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رومانسية وأناقة.. 20 صورة لإطلالات الكابلز في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

09:00 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا بإطلالة أنيقة
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 20 صورة
    إطلالة هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 20 صورة
    إطلالة هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 20 صورة
    هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح
  • عرض 20 صورة
    أحمد خالد صالح (3)
  • عرض 20 صورة
    مي عمر ومحمد سامي23
  • عرض 20 صورة
    مي عمر تخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    فستان الفنانة مي عمر 1
  • عرض 20 صورة
    الفنانة مي عمر وزوجها في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي وأحمد داود
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي وزجها
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي بفستان قصير رفقة زوجها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي بفستان قصير رفقة زوجها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 20 صورة
    علا رشدي وأحمد داود
  • عرض 20 صورة
    إيمي سمير غانم وزجها حسن الردا
  • عرض 20 صورة
    إيمي سمير غانم وزجها حسن الرداد
  • عرض 20 صورة
    إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد
  • عرض 20 صورة
    إيمي سمير غانم
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كتبت- أسماء مرسي:

تنوعت الإطلالات وخطفت الأنظار على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، حيث ظهر العديد من نجوم الفن "الكابلز" بأزياء أنيقة وساحرة، نستعرضها لكم في السطور التالية.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة بسيطة بفستانها الوردي بصيحة الأون شولدر، بينما اختار زوجها الفنان أحمد إطلالة كلاسيكية مرتديا بدلة باللون الرصاصي.

مي عمر ومحمد سامي

تألقت الفنانة مي عمر بفستان ميرميد أنيق باللون الرصاصي، فيما ارتدى زوجها المخرج محمد سامي بدلة كلاسيكية.

علا رشدي وأحمد داود

خطفت الفنانة علا رشدي الأنظار بفستانها البرتقالي الجريء، بينما ظهر زوجها الفنان أحمد دواد بإطلالة بسيطة أنيقة، مرتديا جاكيت باللون الأسود ونسق أسفله قميصا بنفس اللون.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

تألق الثنائي بإطلالات جذابة، حيث ارتدت إيمي فستانا باللون الأحمر الناري بقصة واسعة، وظهر حسن ببدلة سوداء أنيقة.

سمية الألفى وزوجها

تألقت الفنانة الشابة سمية الألفي بفستان أحمر لامع، بينما ارتدى زوجها بدلة كلاسيكية جذابة.

ماجد المصري وزوجته

ظهر الفنان ماجد المصري ببدلة أنيقة باللون الأبيض، بينما ارتدت زوجته فستانا أخضر لامعا.

أحمد حلمي ومنى زكي

تألق الثنائي بإطلالات ساحرة، حيث ارتدت الفنانة مني زكي فستانا أسود أنيقا، واعتمدت مكياجا قويا، وظهر الفنان أحمد حلمي ببدلة باللون الكحلي.

إطلالات الكابلز هنادي مهنا أحمد خالد صالح مي عمر في البحر الاحمر علا رشدي
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