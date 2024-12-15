رومانسية وأناقة.. 20 صورة لإطلالات الكابلز في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

تنوعت الإطلالات وخطفت الأنظار على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، حيث ظهر العديد من نجوم الفن "الكابلز" بأزياء أنيقة وساحرة، نستعرضها لكم في السطور التالية.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة بسيطة بفستانها الوردي بصيحة الأون شولدر، بينما اختار زوجها الفنان أحمد إطلالة كلاسيكية مرتديا بدلة باللون الرصاصي.

مي عمر ومحمد سامي

تألقت الفنانة مي عمر بفستان ميرميد أنيق باللون الرصاصي، فيما ارتدى زوجها المخرج محمد سامي بدلة كلاسيكية.

علا رشدي وأحمد داود

خطفت الفنانة علا رشدي الأنظار بفستانها البرتقالي الجريء، بينما ظهر زوجها الفنان أحمد دواد بإطلالة بسيطة أنيقة، مرتديا جاكيت باللون الأسود ونسق أسفله قميصا بنفس اللون.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

تألق الثنائي بإطلالات جذابة، حيث ارتدت إيمي فستانا باللون الأحمر الناري بقصة واسعة، وظهر حسن ببدلة سوداء أنيقة.

سمية الألفى وزوجها

تألقت الفنانة الشابة سمية الألفي بفستان أحمر لامع، بينما ارتدى زوجها بدلة كلاسيكية جذابة.

ماجد المصري وزوجته

ظهر الفنان ماجد المصري ببدلة أنيقة باللون الأبيض، بينما ارتدت زوجته فستانا أخضر لامعا.

أحمد حلمي ومنى زكي

تألق الثنائي بإطلالات ساحرة، حيث ارتدت الفنانة مني زكي فستانا أسود أنيقا، واعتمدت مكياجا قويا، وظهر الفنان أحمد حلمي ببدلة باللون الكحلي.