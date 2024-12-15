شيرين رضا صادمة.. 17 صورة لـ أغرب إطلالات النجوم في جميع أيام البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهر العديد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء على مدار أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير، إليكم أغرب إطلالات النجوم والنجمات في جميع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

هنا شيحة

اختارت الفنانة هنا شيحة فستانا أسود غريبا، حيث بدا تصميمه يشبه "لحاف سرير".

أحمد خالد صالح

أما الفنان أحمد خالد صالح، فاختار الظهور بإطلالته غير التقليدية، حيث ظهر ببدلة باللون الرصاصي بقصة واسعة دون قميص.

ميلا الزهراني

الفنانة السعودية ميلا الزهراني ارتدت فستانا أسود طويلا، ولكن ما لفت الأنظار هو تصميمه الغريب الذي يشبه ريش الطاووس الأسود.

شيرين رضا

الفنانة شيرين رضا تألقت بفستان طويل باللون (بيبى بلو)، مزينا بأشرطة الهدايا.

أحمد داش

الفنان الشاب أحمد داش اختار بدلة بيضاء بقصة واسعة، وارتداها دون قميص.