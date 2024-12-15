لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شيرين رضا صادمة.. 17 صورة لـ أغرب إطلالات النجوم في جميع أيام البحر الأحمر بالسعودية

07:00 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    هنا شيحة.. لحاف سرير على السجادة الحمراء12
  • عرض 17 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 17 صورة
    هنا شيحة.. لحاف سرير على السجادة الحمراء1
  • عرض 17 صورة
    هنا شيحة.. لحاف سرير على السجادة الحمراء
  • عرض 17 صورة
    هنا شيحة.. لحاف سرير على السجادة الحمراء45
  • عرض 17 صورة
    إطلالة أحمد خالد صالح في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    أحمد خالد صالح (1)
  • عرض 17 صورة
    أحمد خالد صالح
  • عرض 17 صورة
    إطلالة أحمد خالد صالح في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    الفنانة ميلا الزهراني (3)
  • عرض 17 صورة
    ميلا الزهراني بفستان أنيق
  • عرض 17 صورة
    ميلا الزهراني
  • عرض 17 صورة
    شيرين رضا بإطلالة مختلفة في مهرجان البحر الأحمر_2
  • عرض 17 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 17 صورة
    فستان شيرين رضا
  • عرض 17 صورة
    شيرين رضا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهر العديد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء على مدار أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير، إليكم أغرب إطلالات النجوم والنجمات في جميع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

هنا شيحة

اختارت الفنانة هنا شيحة فستانا أسود غريبا، حيث بدا تصميمه يشبه "لحاف سرير".

أحمد خالد صالح

أما الفنان أحمد خالد صالح، فاختار الظهور بإطلالته غير التقليدية، حيث ظهر ببدلة باللون الرصاصي بقصة واسعة دون قميص.

ميلا الزهراني

الفنانة السعودية ميلا الزهراني ارتدت فستانا أسود طويلا، ولكن ما لفت الأنظار هو تصميمه الغريب الذي يشبه ريش الطاووس الأسود.

شيرين رضا

الفنانة شيرين رضا تألقت بفستان طويل باللون (بيبى بلو)، مزينا بأشرطة الهدايا.

أحمد داش

الفنان الشاب أحمد داش اختار بدلة بيضاء بقصة واسعة، وارتداها دون قميص.

أغرب إطلالات النجوم أغرب إطلالات شيرين رضا هنا شيحة احمد خالد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جمالها رهيب وفستانها مثل اللوحة.. ناقد موضة يعلق على هذه الفنانة في مهرجان البحر الأحمر

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟