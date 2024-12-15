خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة ومعلومات عن عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

خايف عليها.. ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

جمالها رهيب وفستانها مثل اللوحة.. ناقد موضة يعلق على هذه الفنانة في

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو بفستان أنيق وجريء خلال حضورها ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

ووصف ناقد الموضة البناني باتريك خليل عبر مقطع فيديو بقناته بـ"يوتيوب" إطلالتها وكأنها لوحة فنية متحركة، حيث جاء تصميم الفستان مناسب بشكل مثالي مع قوامها الرشيق.

وتابع "باتريك" إن إطلالتها حصدت لقب واحدة من أجمل إطلالات المهرجان.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز 13 معلومة لا تعرفونها عن أليساندرا أمبروسيو، وفقا لصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "hellomagazine".

أليساندرا أمبروسيو، مواليد مدينة إريتشيم بالبرازيل.

وُلدت في يوم 11 أبريل 1981.

تبلغ من العمر 43 عاما.

تعمل عارضة أزياء، وممثلة.

بدأت أليساندرا مسيرتها المهنية في عالم الأزياء في سن مبكرة جدا، حيث اكتشفت موهبتها في سن الـ14 عاما.

كانت أول عارضة أزياء تم اختيارها لتكون الوجه الإعلاني لعلامة "فيكتوريا سيكريت" الشهيرة.

بفضل نجاحها الكبير، أصبحت واحدة من أغنى عارضات الأزياء في العالم، حيث تعاونت مع أكبر العلامات التجارية العالمية مثل ريفلون وجورجيو أرماني وكالفن كلاين، ودولتشي أند غابانا.

تعتبر واحدة من العديد من العارضات البرازيليات اللاتي حققن شهرة عالمية.

لا تقتصر موهبة أليساندرا على عالم الموضة فقط، بل إنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

تتمتع بروح مغامرة عالية، حيث تحب ممارسة العديد من الرياضات مثل القفز بالمظلات والكرة الطائرة والتزلج على الجليد.

أعلنت أليساندرا خطوبتها على رجل الأعمال جيمي مور في عام 2008، وأنجبت منه طفلين "نوح وأنيا"، ولكن أعلنت انفصالهما في عام 2018.

تهتم بنشر صورها وتوثيق أحداث يومها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" أكثر من 12 مليون متابع.