لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خايف عليها.. ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

06:00 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مي عمر جذابة
  • عرض 15 صورة
    اطلالة مي عمر
  • عرض 15 صورة
    مي عمر
  • عرض 15 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 15 صورة
    مي عمر تخطف الأنظار
  • عرض 15 صورة
    فستان الفنانة مي عمر 1
  • عرض 15 صورة
    مي عمر بإطلالة أنيقة_11
  • عرض 15 صورة
    مي عمر في أحدث ظهور لها قبل دقائق من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر (3)
  • عرض 15 صورة
    مي عمر
  • عرض 15 صورة
    إطلالة مي عمر
  • عرض 15 صورة
    إطلالة مي عمر
  • عرض 15 صورة
    مي عمر (15)
  • عرض 15 صورة
    مي عمر (8)
  • عرض 15 صورة
    مي عمر (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

أشاد الناقد اللبناني الشهير باتريك خليل بإطلالات الفنانة مي عمر التي ظهرت بها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وخلال استضافته ببرنامج "أحلى صباح" على شاشة تلفزيون لبنان، وصف "باتريك" إطلالات مي عمر بأنها "ساحرة وبخياطة رائعة وتصميمات مبتكرة"، مشيرا إلى أنها تمكنت من اختيار فساتين تناسب لون بشرتها وشكل جسمها بشكل مثالي.

ولفت الانتباه إلى إطلالة مي عمر بفستان أخضر بتصميم "المرميد" الذي يشبه حورية البحر، كما تألقت في افتتاح المهرجان بفستان بصيحة الظهر المكشوف باللون الذهبي.

كما أشاد باختيارها لقصات الشعر والمجوهرات التي تناسب كل إطلالة، مشيرا إلى مدى إعجابه بمدى اهتمامها بالتفاصيل.

وأوضح ناقد الموضة اللبناني أن الفنانة مي عمر أبدعت في كل إطلالاتها خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدرجة إنه يخاف عليها من عدم توفقيها في اختيارها لإطلالة مناسبة عند حضورها مناسبة خاصة لها.

مي عمر اطلالة مي عمر مي عمر في البحر الاحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جاذبية وأناقة.. ناقد موضة يشيد بإطلالة يسرا في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

إعلان

إعلان

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض
انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار يعكس اتجاهه في 8 بنوك