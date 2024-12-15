خايف عليها.. ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

جمالها رهيب وفستانها مثل اللوحة.. ناقد موضة يعلق على هذه الفنانة في

خطفت الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. 20 صورة ومعلومات عن عارضة الأزياء

كتبت- أسماء مرسي:

أشاد الناقد اللبناني الشهير باتريك خليل بإطلالات الفنانة مي عمر التي ظهرت بها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وخلال استضافته ببرنامج "أحلى صباح" على شاشة تلفزيون لبنان، وصف "باتريك" إطلالات مي عمر بأنها "ساحرة وبخياطة رائعة وتصميمات مبتكرة"، مشيرا إلى أنها تمكنت من اختيار فساتين تناسب لون بشرتها وشكل جسمها بشكل مثالي.

ولفت الانتباه إلى إطلالة مي عمر بفستان أخضر بتصميم "المرميد" الذي يشبه حورية البحر، كما تألقت في افتتاح المهرجان بفستان بصيحة الظهر المكشوف باللون الذهبي.

كما أشاد باختيارها لقصات الشعر والمجوهرات التي تناسب كل إطلالة، مشيرا إلى مدى إعجابه بمدى اهتمامها بالتفاصيل.

وأوضح ناقد الموضة اللبناني أن الفنانة مي عمر أبدعت في كل إطلالاتها خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدرجة إنه يخاف عليها من عدم توفقيها في اختيارها لإطلالة مناسبة عند حضورها مناسبة خاصة لها.