ياسمين صبري جذابة ودرة ساحرة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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كتبت- أسماء مرسي:

اعتادت نجمات الفن الظهور على السجادة الحمراء بإطلالات جذابة وأنيقة خلال حضورهن أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وتنوعت إطلالاتهن ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، كما تنوعت تصميمات الفساتين ما بين الشراشيب والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

وتميزت نجمات الفن بإختيار تصميمات فساتين باللون الأسود والألوان المبهجة.

تألقت الفنانة درة بفستان ساحر مرتدية فستان طويل باللون البينك الفاتح وبقصة الكب ومزينا بالتطريزات، كما حرصت على ترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

وظهرت الفنانة مي عمر بفستان باللون الرصاصي بقصة الميرميد، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل.

وأطلت الفنانة جميلة عوض بإطلالة كالأميرات، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود منفوشا من أسفل، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود.

وأطلت الفنانة زينة بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أعلى.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون النبيتي من قماش المخمل.

وتألقت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا منفوشا من أسفل مزيج من اللونين الأسود والأبيض، مع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان طويل بصيحة الأون شولدر باللون البيبي بلو، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر انسيابية.

واختارت الفنانة أروى جودة الظهور بفستان جذاب باللون الأبيض بصحية "الكاب" بتطريزات على الكتف، مع وضع مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها.