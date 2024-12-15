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ياسمين صبري جذابة ودرة ساحرة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

05:30 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    درة جذابة
  • عرض 25 صورة
    فستان درة
  • عرض 25 صورة
    اطلالة درة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة (2)
  • عرض 25 صورة
    الفنانة درة (4)
  • عرض 25 صورة
    مي عمر جذابة
  • عرض 25 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    اطلالة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    مي عمر
  • عرض 25 صورة
    فستان الفنانة مي عمر 1
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل من مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    أمينة خليل بمهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    إطلالة أمينة خليل في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك بإطلالة ساحرة في البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري تخطف الأنظار
  • عرض 25 صورة
    فستان ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    فستان ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري بفستان أنيق في مهرجان البحر الأحمر_17
  • عرض 25 صورة
    ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر_18
  • عرض 25 صورة
    جميلة عوض - ختام مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

اعتادت نجمات الفن الظهور على السجادة الحمراء بإطلالات جذابة وأنيقة خلال حضورهن أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وتنوعت إطلالاتهن ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، كما تنوعت تصميمات الفساتين ما بين الشراشيب والكب والأكمام الطويلة وصيحة الكم الواحد.

وتميزت نجمات الفن بإختيار تصميمات فساتين باللون الأسود والألوان المبهجة.

تألقت الفنانة درة بفستان ساحر مرتدية فستان طويل باللون البينك الفاتح وبقصة الكب ومزينا بالتطريزات، كما حرصت على ترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف، ووضعت مكياج بدرجات النيود.

وظهرت الفنانة مي عمر بفستان باللون الرصاصي بقصة الميرميد، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وتألقت الفنانة أمينة خليل بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل.

وأطلت الفنانة جميلة عوض بإطلالة كالأميرات، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود منفوشا من أسفل، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود.

وأطلت الفنانة زينة بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات من أعلى.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان طويل باللون النبيتي من قماش المخمل.

وتألقت الفنانة صبا مبارك فستانا طويلا منفوشا من أسفل مزيج من اللونين الأسود والأبيض، مع مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان طويل بصيحة الأون شولدر باللون البيبي بلو، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر انسيابية.

واختارت الفنانة أروى جودة الظهور بفستان جذاب باللون الأبيض بصحية "الكاب" بتطريزات على الكتف، مع وضع مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها.

اطلالات الفنانات مي عمر ياسمين صبري مهرجان البحر الاحمر
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