مايان السيد جريئة.. 21 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة تنوعا كبيرا في إطلالات النجمات، حيث حرصت كل فنانة على تقديم أفضل ما لديها لخطف الأنظار، ومع ذلك، ظهرت بعض الإطلالات غير موفقة وسيئة.

فيما يلي، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفق ما ذكرت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ"مصراوي".

بشرى

اختارت الفنانة بشري بدلة باللون الأخضر مع "بوابيون" باللون الأسود، إلا أن هذا المزيج لم يكن الأفضل لبشرتها، كما أن تصميم البدلة لا يناسب قوامها.

مايان السيد

ارتدت الفنانة مايان السيد فستانا طويلا باللون الأصفر، بتصميم جريء مزود بقتحة ساق جريئة، ورغم أن الإطلالة كانت أنيقة، إلا أنها كانت جريئة لا تناسب أجواء المهرجان.

زينة

كما اختارت الفنانة زينة فستانا بتصميم تقليدي، كما أنه غير مناسب لشكل جسمها.

جميلة عوض

ظهرت الفنانة جميلة عوض بفستان أسود واسع، ولكن، تصميمه الواسع جعلها تبدو بوزن زائد، ما أثر سلبا على إطلالتها.

نادية الجندي

ارتدت الفنانة نادية الجندي فستانا بتصميم تقليدي، بالإضافة إلى، الإكسسوارات التي ارتدتها لم تتناسب مع الفستان أو مع إطلالتها.

نبيلة عبيد

أما بالنسبة لإطلالات الفنانة نبيلة عبيد، فأشارت استشارية الموضة إلى أن تصميم الفستان لم يكن ملائما لقوامها، فوجود الحزام أسفل منطقة البطن جعلها تبدو بوزن زائد.