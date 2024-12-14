20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

فستان منفوش بـ 160 ألف جنيه.. شيرين تتألق بإطلالة ساحرة في حفلها بـ

ما هو أجمل فستان ارتدته الفنانة مايان السيد في المهرجانات؟.. (10صور)

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات جريئة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

مايان السيد

أطلت الفنانة الشابة مايان السيد بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر، مزود بفتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر مرتدية فستان طويل بقصة الميراميد باللون الرصاصي، واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان منفوش من أسفل باللون "الفيروزي" بقصة الكب، واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ألساندرا أمبروسيو

بينما ارتدت عارضة الأزياء العالمية ألساندرا أمبروسيو فستانا جريء بصيحة "الهاف ستومك" ومزود بفتحة ساق كبيرة اللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف، مع مكياج قوي.

ريم سامي

ارتدت الفنانة ريم سامي فستانا طويلا باللون الفوشيا مزود بفتحة ساق جريئة، وحرصت على وضع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.