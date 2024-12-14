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20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

04:30 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    مايان السيد (1)_1
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    مايان السيد (3)
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    مايان السيد
  • عرض 19 صورة
    مايان السيد (2)
  • عرض 19 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 19 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 19 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 19 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 19 صورة
    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 19 صورة
    ناهد السباعي (2)
  • عرض 19 صورة
    ناهد السباعي (1)_1
  • عرض 19 صورة
    ناهد السباعي (3)
  • عرض 19 صورة
    اليساندرا أمبروسيو
  • عرض 19 صورة
    اليساندرا أمبروسيو
  • عرض 19 صورة
    ريم سامي وشيماء سيف
  • عرض 19 صورة
    ريم سامي
  • عرض 19 صورة
    ريم سامي
  • عرض 19 صورة
    ريم سامي
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت النجمات على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالات جريئة، نستعرضها لكم في التقرير التالي:

مايان السيد

أطلت الفنانة الشابة مايان السيد بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر، مزود بفتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

مي عمر

تألقت الفنانة مي عمر مرتدية فستان طويل بقصة الميراميد باللون الرصاصي، واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي بفستان منفوش من أسفل باللون "الفيروزي" بقصة الكب، واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ألساندرا أمبروسيو

بينما ارتدت عارضة الأزياء العالمية ألساندرا أمبروسيو فستانا جريء بصيحة "الهاف ستومك" ومزود بفتحة ساق كبيرة اللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف، مع مكياج قوي.

ريم سامي

ارتدت الفنانة ريم سامي فستانا طويلا باللون الفوشيا مزود بفتحة ساق جريئة، وحرصت على وضع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر البحر الأحمر مهرجان
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