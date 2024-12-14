كارثية.. 15 صورة لأسوأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر

ما هو أجمل فستان ارتدته الفنانة مايان السيد في المهرجانات؟.. (10صور)

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت النجمات بإطلالات ساحرة خطفت أنظار المصورين وعدسات الكاميرات في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، ولكن بعضهن ظهرن بإطلالات غير موفقة.

فيما يلي، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

جميلة عوض

اختارت الفنانة جميلة عوض فستانا أسود واسعا، إلا أن قصة الفستان لم تتناسب مع شكل جسمها، ما أثر على إطلالتها بشكل عام.

مايان السيد

كما ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر بقصة الكب وفتحة ساق جريئة، وهذه الإطلالة لاتناسب أجواء المهرجان.

هالة سرحان

أما الإعلامية هالة سرحان، ارتدا فستانا طويلا باللون الأسود بقصة انسيابية، ولكن القصة التقليدية للفستان جعلته يبدو قديما.