بدون بطانة وشفاف.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالات أنيقة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات أثارت الجدل.

وهنا نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل من الافتتاح للختام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

جورجينا

أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بفستان ضيق وجريء دون بطانة باللون الأخضر مرصع بالكريستال، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

نادين نجيم

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار بإطلالتها، حيث أثار فستانها الجريء جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستانا طويلا ضيقا، مزيج من اللونين الأسود والذهبي وبأكمام طويلة وبفتحة كبيرة جانبية.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان جريء باللون الأصفر بقصة "الكب" ومزود بفتحة ساق كبيرة.

ألساندرا أمبروسيو

تألقت عارضة الأزياء العالمية ألساندرا أمبروسيو بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر، بقصة الهاف ستومك ومزود بفتحة ساق جريئة.

واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.