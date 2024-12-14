لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بدون بطانة وشفاف.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

03:00 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جورجينا
  • عرض 9 صورة
    عرضة الأزياء جورجينا
  • عرض 9 صورة
    اطلالة جورجينا (1)
  • عرض 9 صورة
    اطلالة جورجينا (4)
  • عرض 9 صورة
    اليساندرا أمبروسيو
  • عرض 9 صورة
    اليساندرا أمبروسيو
  • عرض 9 صورة
    نادين نجيم
  • عرض 9 صورة
    نادين نجيم بفستان جريء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالات أنيقة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات أثارت الجدل.

وهنا نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي أثارت الجدل من الافتتاح للختام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

جورجينا

أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بفستان ضيق وجريء دون بطانة باللون الأخضر مرصع بالكريستال، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

نادين نجيم

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار بإطلالتها، حيث أثار فستانها الجريء جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستانا طويلا ضيقا، مزيج من اللونين الأسود والذهبي وبأكمام طويلة وبفتحة كبيرة جانبية.

مايان السيد

ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان جريء باللون الأصفر بقصة "الكب" ومزود بفتحة ساق كبيرة.

ألساندرا أمبروسيو

تألقت عارضة الأزياء العالمية ألساندرا أمبروسيو بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر، بقصة الهاف ستومك ومزود بفتحة ساق جريئة.

واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)
* ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟
"جثة عريس وعروسته على الانتريه".. ماذا حدث داخل العقار 20 بحدائق أكتوبر؟