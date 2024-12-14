فتحة ساق جريئة.. 20 صورة للنجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر

ما هو أجمل فستان ارتدته الفنانة مايان السيد في المهرجانات؟.. (10صور)

كتبت- أسماء مرسي:

شهد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي تنافس بين النجمات في الأناقة والجمال، ولكن بعضهن اعتمدن إطلالات أكثر جراءة.

فيما يلي، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين بفتحة ساق جريئة في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مايان السيد

ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر، مزود بفتحة ساق جريئة، وبمكياج بدرجات النيود.

ناهد السباعي

كما تألقت الفنانة ناهد السباعي بفستان منفوش من أسفل باللون "الفيروزي" بقصة الكب، واختارت وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ألساندرا أمبروسيو

بينما ظهرت عارضة الأزياء العالمية ألساندرا أمبروسيو بفستان جريء بصيحة "الهاف ستومك" ومزود بفتحة ساق كبيرة اللون الأحمر الناري، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف، مع مكياج قوي.

ريم سامي

كما ارتدت الفنانة ريم سامي فستانا طويلا باللون الفوشيا مزود بفتحة ساق جريئة، وحرصت على وضع مكياج بدرجات النيود وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.