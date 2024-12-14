مفاجأة.. مايان السيد تكشف عن أجمل فستان ارتدته في المهرجانات - 10 صور

بـ 2 مليون و230 ألفا.. 20 صورة لفساتين مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

فستان منفوش بـ 160 ألف جنيه.. شيرين تتألق بإطلالة ساحرة في حفلها بـ

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن تفاصيل إطلالتها التي تعتبرها الأجمل والأكثر تميزا خلال مشاركتها في مختلف المهرجانات.

وقالت مايان إن الفستان الذي خطف الأنظار، هو الفستان الأسود الذي ارتدته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

تميز الفستان بتصميمه الأنيق، كما اعتمدت على مكياج ناعم وبسيط أبرز ملامح وجهها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

كما اختارت مجموعة من المجوهرات التي تتناسب مع إطلالتها، حيث ارتدت كوليه أنيق وحلق وخاتم، ما أكمل إطلالتها وأضفى عليها لمسة من الأناقة.