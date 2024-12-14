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مفاجأة.. مايان السيد تكشف عن أجمل فستان ارتدته في المهرجانات - 10 صور

04:00 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد تتألق في الجونة
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (4)
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    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (3)
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    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
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كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن تفاصيل إطلالتها التي تعتبرها الأجمل والأكثر تميزا خلال مشاركتها في مختلف المهرجانات.

وقالت مايان إن الفستان الذي خطف الأنظار، هو الفستان الأسود الذي ارتدته خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

تميز الفستان بتصميمه الأنيق، كما اعتمدت على مكياج ناعم وبسيط أبرز ملامح وجهها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

كما اختارت مجموعة من المجوهرات التي تتناسب مع إطلالتها، حيث ارتدت كوليه أنيق وحلق وخاتم، ما أكمل إطلالتها وأضفى عليها لمسة من الأناقة.

مايان السيد مايان السيد في الجونة إطلالة سوداء
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