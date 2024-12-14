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ما هو أجمل فستان ارتدته الفنانة مايان السيد في المهرجانات؟.. (10صور)

04:00 م السبت 14 ديسمبر 2024
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  • عرض 13 صورة
    مايان السيد تتألق في الجونة
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    الفنانة مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد
  • عرض 13 صورة
    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (4)
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    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (3)
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    مايان السيد- حفل افتتاح مهرجان الجونة (2)
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كتبت- أسماء مرسي:

خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، ظهرت الفنانة الشابة مايان السيد بفستان أسود خطف الأنظار وأصبح حديث الجميع.

الفستان تميز بتصميمه الأنيق، كما اعتمدت على مكياج ناعم أظهر ملامح وجهها بشكل طبيعي، مع لمسات خفيفة من اللمعان التي أكملت جاذبيتها..

وكان الفستان بسيطًا ولكن بلمسات فنية تجعله يبرز بين العديد من الإطلالات، إذ أضفى عليها جاذبية خاصة وأسلوبًا عصريًا يناسب سحر المهرجانات السينمائية.

وفي لقاء تلفزيوني، تحدثت مايان عن هذا الفستان بوصفه الأكثر تميزًا وجمالًا بالنسبة لها في جميع المهرجانات التي شاركت بها.

وفي الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة المنعقدة في أكتوبر الماضي، اختارت مايان أن تترك خصلات شعرها تنسدَل بحرية على كتفيها، مما أضفى لمسة من الرقي والعفوية على إطلالتها، كما اختارت مجموعة من المجوهرات التي تتناسب مع إطلالتها، حيث ارتدت كوليه أنيق وحلق وخاتم، ما أكمل إطلالتها وأضفى عليها لمسة من الأناقة.

مايان السيد مايان السيد في الجونة إطلالة سوداء
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