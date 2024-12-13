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فستان منفوش بـ 160 ألف جنيه.. شيرين تتألق بإطلالة ساحرة في حفلها بـ دبي

09:11 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    فستان شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    سعر فستان شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    فستان شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 9 صورة
    فستان شيرين عبد الوهاب
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كتبت- أميرة حلمي:

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب الليلة حفلًا غنائيًا في دبي، بإطلالة ساحرة بفستان من تصميم العلامة البريطانية Jenny Packham.

الفستان، المعروف باسم Zinnia، يُعتبر رمزًا للأناقة والرقي بفضل تصميمه الفريد وتفاصيله الفاخرة.

الفستان جاء باللون الوردي، من التول الخفيف مع تصميم بكتفين مكشوفين (Off-Shoulder) وأكمام شفافة. ويتميز بحزام مرصع بالكريستال عند الخصر.

والقصة المنفوشة والقماش المتدفق تمنح إطلالة حيوية ومثالية تحت أضواء المسرح.

سعر الفستان:
بلغ سعر الفستان على موقع Farfetch حوالي 2,505 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 161 ألف جنيه.

شيرين عبد الوهاب فستان شيرين حفل دبي
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