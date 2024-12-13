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بـ 2 مليون و230 ألفا.. 20 صورة لفساتين مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

06:11 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    فساتين مي عمر 5
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    مي عمر ومحمد سامي23
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    فساتين مي عمر
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كتبت- أميرة حلمي:

خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالات راقية وأنيقة، تضمنت مجموعة من الفساتين بتصاميم مميزة من علامات بارزة مثل طوني ورد، رامي قادي، ووعد العقيلي، وأنطوان قارح، وفيما يلي تحليل تفصيلي لإطلالاتها:

1. إطلالة حفل الافتتاح: فستان من تصميم طوني ورد

تصميم الفستان:

بقصة حورية البحر (Mermaid Style) مع شق جانبي جريء. الجزء العلوي مطرز بالفضي اللامع مع تصميم ثلاثي الأبعاد للأكتاف يشبه أجنحة الريش، والذيل الطويل من الشيفون بتدرجات الأبيض والعاجي أضفى انسيابية.

واعتمدت مكياج ناعم وأقراط ماسية من بولغاري.

ووصل سعر الفستان 21,000 دولار (حوالي مليون جنيه).

فستان الافتتاح

2. إطلالة باللون الأخضر: تصميم وعد العقيلي

تصميم الفستان:

فستان من الكريب بتصميم بدون أكمام مع ذيل طويل، مطرز يدويًا مستوحى من الطبيعة. التطريزات المتدرجة بالأخضر والأزرق تحاكي قشور السمك.

وبحسب ما وضحت دار الأزياء لـ مصراوي، وصل سعر الفستان 15,900 ريال سعودي (حوالي 213,500 جنيه).

الفستان الأخضر

3. فستان درّاقي من وعد العقيلي

تصميم الفستان:

جاء الفستان بلون الدراق الناعم، بتصميم بسيط وأنيق بقصة مستقيمة وذيل طويل. الجزء العلوي مرصع بتطريزات براقة، مع حقيبة كلاتش فضية.

وضحت دار الأزياء لـ مصراوي أن سعر الفستان وصل 4,830 ريال سعودي (حوالي 65,344 جنيه).

الفستان الدرّاقي

4. إطلالة ختام المهرجان: تصميم رامي قادي

تصميم الفستان:

الفستان مستوحى من عصور قديمة، مصنوع من التول الناعم باللون البنفسجي الفاتح. الجزء العلوي مطرز بتصميم يشبه بتلات النباتات مع ذيل طويل يضفي لمسة ساحرة.

وضحت دار أزياء رامي قادي لـ مصراوي أن سعر الفستان 18,000 دولار (حوالي 914,000 جنيه) ومصنوع بالكامل هاند ميد.

اطلالة الختام رامي قادي

5. إطلالة FARM Rio

تصميم الفستان:

فستان طويل بنقشات الورود من FARM Rio، مثالي للإطلالات النهارية.

بلغ سعره على موقع بيعه 733 دولار (حوالي 37,000 جنيه).

فساتين مي عمر 345

فساتين مي عمر مليون و230 ألف 20 صورة لفساتين مي عمر
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