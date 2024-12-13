جمال وجاذيية.. 20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام مهرجان البحر الأحمر

بعد خسارة وزنها.. شيماء سيف بإطلالة جذابة في ختام مهرجان البحر الأحمر

بـ 2 مليون و230 ألفا.. 20 صورة لفساتين مي عمر في مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من النجمات خلال حضورهن ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالات مميزة وساحرة.

في هذا الصدد، إليكم أجمل إطلالات النجمات التي خطفت الأنظار خلال ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

درة

وتألقت الفنانة درة بفستان ساحر مرتدية فستان طويل باللون البينك الفاتح وبقصة الحب ومزينا بالتطريزات، كما حرصت على ترك خصلات شعرها منسدلا على الأكتاف، ووضعت مكياج بدرجات النيود

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان باللون الرصاصي بقصة الميرميد، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

جميلة عوض

أطلت الفنانة جميلة عوض بإطلالة كالأميرات، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود منفوشا من أسفل، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود.

توبا بويوك

ارتدت الفنانة التركية توبا بويوك أوستون فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل برقبة عالية،وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأقراط طويلة.