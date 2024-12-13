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16 صورة ساحرة لإطلالات الكابلز في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

06:00 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    بريانكا شوبرا ونك جوناس
  • عرض 16 صورة
    سمية الألفى وزوجها
  • عرض 16 صورة
    بريانكا شوبرا ونك جوناس
  • عرض 16 صورة
    بريانكا شوبرا ونك جوناس
  • عرض 16 صورة
    سمية الألفى وزوجها
  • عرض 16 صورة
    سمية الألفى وزوجها
  • عرض 16 صورة
    سمية الألفى وزوجها
  • عرض 16 صورة
    سمية الألفى وزوجها
  • عرض 16 صورة
    بريانكا شوبرا ونك جوناس
  • عرض 16 صورة
    مي عمر وزوجها محمد سامي
  • عرض 16 صورة
    مي عمر وزوجها محمد سامي
  • عرض 16 صورة
    مي عمر
  • عرض 16 صورة
    سمية الألفى وزوجها
  • عرض 16 صورة
    مي عمر
  • عرض 16 صورة
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كتب- أسماء مرسي:

خطف العديد من الثنائيات "الكابلز" الأنظار على السجادة الحمراء بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

وفي التقرير التالي، إليكم أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور بأفضل إطلالة.

مي عمر ومحمد سامي

ارتدت الفنانة مي عمر فستانا بقصة الميرميد باللون الرصاصي، واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

بينما ارتدى زوجها المخرج محمد سامي بدلة باللون الرصاصي ونسق أسفلها قميصا أسود.

بريانكا شوبرا ونك جوناس

أطلت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بفستان باللون الفضي بقصة "الكب" واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، ومكياج بدرجات النيود.

بينما ارتدى الممثل والمغني الأمريكي نك جوناس بدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصا أبيض ورابطة عنق سوداء.

سمية الألفى وزوجها

كما تألقت الفنانة سمية الألفي مرتدية فستانا طويلا بقصة انسيابية على الجسم باللون الأحمر اللامع، مع تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، ومكياج بدرجات النيود.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصا أبيض ورابطة عنق باللون النبيتي.

الكابلز هرجان البحر الأحمر ريانكا شوبرا ونك جوناس ي عمر ومحمد سامي
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