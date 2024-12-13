بعد خسارة وزنها.. شيماء سيف بإطلالة جذابة في ختام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة شيماء سيف في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جذابة.

ارتدت شيماء فستانا طويلا باللون البينك الفاتح مزينا بالتطريزات، ونسقت معه حزام من خامة الساتان عند منطقة الخصر.

واختارت وضع مكياجا ناعما، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ولفتت شيماء الانتباه إلى رشاقتها، حيث ظهرت بوزن أقل بشكل ملحوظ.

واختتم مساء الخميس الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسط حضور عدد من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.