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18 صورة لإطلالات محتشمة للنجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

02:30 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    ليلى علوي مع يسرا وإلهام شاهين
  • عرض 18 صورة
    ليلى علوي مع يسرا وإلهام شاهين من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 18 صورة
    إلهام شاهين وليلى علوي تلتقطان صورة تذكارية مع مايكل دوجلاس
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    الهام شاهين ويسرا (3)
  • عرض 18 صورة
    درة (8)
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    درة (1)
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    درة (3)
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    درة (6)
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    درة (9)
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    درة (5)
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    درة (7)
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    فستان نبيلة عبيد
  • عرض 18 صورة
    النجمة نبيلة عبيد
  • عرض 18 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 18 صورة
    إيمي سمير غانم
  • عرض 18 صورة
    ايمي سمير غانم (1)
  • عرض 18 صورة
    ايمي سمير غانم (3)
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، العديد من الإطلالات المحتشمة للفنانات على السجادة الحمراء، اللاتي خطفن الأنظار على السجادة الحمراء من خلالها.

لذا، إليكم أكثر إطلالات النجمات احتشاما في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية:

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأسود منفوشا من أسفل، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

درة

كما ظهرت الفنانة التونسية درة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة محتشمة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

يسرا

وأطلت الفنانة يسرا بفستان جذاب باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما.

نبيلة عبيد

كما ظهرت الفنانة نبيلة عبيد بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، واختارت وضع مكياج قوي.

إيمي سمير غانم

بينما اختارت الفنانة إيمي سمير غانم الظهور بإطلالة محتشمة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة واسعة.

مهرجان البحر الأحمر طلالات محتشمة طلالات محتشمة للنجمات
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