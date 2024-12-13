18 صورة لإطلالات محتشمة للنجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

أحمد داش بإطلالة غير تقليدية في ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، العديد من الإطلالات المحتشمة للفنانات على السجادة الحمراء، اللاتي خطفن الأنظار على السجادة الحمراء من خلالها.

لذا، إليكم أكثر إطلالات النجمات احتشاما في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية:

إلهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأسود منفوشا من أسفل، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

درة

كما ظهرت الفنانة التونسية درة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة محتشمة، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

يسرا

وأطلت الفنانة يسرا بفستان جذاب باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما.

نبيلة عبيد

كما ظهرت الفنانة نبيلة عبيد بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، واختارت وضع مكياج قوي.

إيمي سمير غانم

بينما اختارت الفنانة إيمي سمير غانم الظهور بإطلالة محتشمة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة واسعة.