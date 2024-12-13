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أروي جودة بفستان ملكي.. 16 صورة لفساتين بقصة الأميرات في مهرجان البحر الأحمر

03:00 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    إطلالة إلهام شاهين في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 17 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 17 صورة
    فستان إلهام شاهين
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية9
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية3
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية6
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية7
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية8
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية10
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 17 صورة
    ملكة المهرجان.. 10 صور لـ أروى جودة في البحر الأحمر بالسعودية2
  • عرض 17 صورة
    الفنانة ميلا الزهراني (2)
  • عرض 17 صورة
    ميلا الزهراني بفستان أنيق
  • عرض 17 صورة
    ميلا الزهراني تخطف الأنظار
  • عرض 17 صورة
    الفنانة ميلا الزهراني (3)
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كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء على مدار 7 أيام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات خطفت الأنظار، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات، نستعرضها لكم في السطور التالية:

صبا مبارك

أطلت الفنانة صبا مبارك بإطلالة بصيحة الأميرات، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة "الكب" مزيج من اللونين الأصفر والأسود، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية مع مكياج بدرجات النيود.

ميلا الزهراني

كما ظهرت الفنانة السعودية ميلا الزهراني بفستان أنيق باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا طويلا باللون الأسود منفوشا من أسفل، وحرصت على ترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، مع مكياج بدرجات النيود.

أروى جودة

بينما تألقت الفنانة أروى جودة بفستان جذاب باللون الفوشيا بقصة الكب، واختارت وضع مكياجا قويا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

أروي جودة بفستان ملكي يلا الزهراني لهام شاهين مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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