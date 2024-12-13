أروي جودة بفستان ملكي.. 16 صورة لفساتين بقصة الأميرات في مهرجان البحر الأحمر

بعد خسارة وزنها.. شيماء سيف بإطلالة جذابة في ختام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء على مدار 7 أيام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات خطفت الأنظار، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات، نستعرضها لكم في السطور التالية:

صبا مبارك

أطلت الفنانة صبا مبارك بإطلالة بصيحة الأميرات، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة "الكب" مزيج من اللونين الأصفر والأسود، واختارت تسريحة شعر كلاسيكية مع مكياج بدرجات النيود.

ميلا الزهراني

كما ظهرت الفنانة السعودية ميلا الزهراني بفستان أنيق باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا طويلا باللون الأسود منفوشا من أسفل، وحرصت على ترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، مع مكياج بدرجات النيود.

أروى جودة

بينما تألقت الفنانة أروى جودة بفستان جذاب باللون الفوشيا بقصة الكب، واختارت وضع مكياجا قويا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.